Auch ohne Abwehrkante Kohr: Mainz selbstbewusst nach Leipzig

Mainz (dpa/lrs) – Als Punktelieferant will der FSV Mainz 05 das Gastspiel bei RB Leipzig nicht bestreiten. Vielmehr will sich das Team von Trainer Bo Henriksen Lust und Laune auf den Rosenmontags-Umzug holen. «Als erstes müssen wir, aber erst mal am Samstag gewinnen, sodass wir am Montag ausgelassen feiern können», sagt der Coach. «Ein Punkt oder drei sind durchaus möglich», meinte Henriksen, der mit seinem Team überhaupt zum ersten Mal vor einem Rückrunden-Spiel vor den Sachsen rangiert.

Für Henriksen ist es trotz dieses Umstandes und der Punktgleichheit der beiden Kontrahenten ein Spiel wie jedes andere. «Es ist ein wichtiges Spiel, aber es ist nicht wichtiger als das vergangene Woche gegen St. Pauli und auch nicht wichtiger als das kommende Woche. Das Wichtigste für uns ist, dass wir unsere Leistung bringen und hoffentlich einen oder drei Punkte da holen», sagte der Coach.

Henriksen muss die Abwehr umbauen

Um dem gefürchteten RB-Umkehrspiel mit den schnellen Spitzen zu begegnen, ist eine konzentrierte Abwehrarbeit erforderlich. Und in der muss Henriksen gezwungenermaßen umbauen. Dominik Kohr fehlt den Mainzern nach seiner zehnten Gelben Karte gesperrt. Ein Umstand, den es auch schon bei der 0:2-Heimniederlage im Herbst gab. Da fehlte Kohr wegen der fünften Gelben Karte.

«Normalerweise ist es nicht gut, wenn man eine Abwehr umbauen muss, die zuletzt sehr gut stand. Aber wir haben sehr gute Spieler im Kader. Ich kann Maxim Leitsch bringen, ich kann Andreas Hanche Olsen bringen. Er war vergangenes Jahr der Leistungsträger, er war der Spieler mit dem höchsten Punkteschnitt. Deshalb habe ich keine Sorgen. Er kommt mit Energie, er kommt mit Power. Deshalb ist es für mich kein Problem», erläuterte Henriksen.