Es bleibt vorerst hochsommerlich warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Und es kann gelegentlich am Himmel krachen.

Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es zur Wochenmitte heiß und überwiegend sonnig. Im Tagesverlauf werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach Höchstwerte zwischen 28 und 31 Grad erreicht, in der Eifel um die 26 Grad. Neben viel Sonnenschein sind auch einzelne Schauer oder Hitzegewitter möglich. Lokal kann es dabei Starkregen und Hagel geben.

Auch der Donnerstag startet heiter bis sonnig und zunächst trocken. Am Nachmittag steigt laut DWD vor allem im Süden das Risiko für einzelne Schauer und Gewitter. Örtlich sind Unwetter mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen 27 bis 32 Grad.

Wechselhafteres Wetter am Freitag

Am Freitag wird das Wetter wechselhafter. Es ist teils stark bewölkt, gebietsweise ziehen Schauer und Gewitter durch. Lokal sind Unwetter mit heftigem Starkregen möglich. Mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 29 Grad lässt die Hitze allmählich etwas nach.

DWD-Vorhersage