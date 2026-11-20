Bei dem Vorfall mit Flüssigkeit Anfang September waren auch prominente AfD-Vertreter vor Ort. Was inzwischen bekannt ist und wie weit die Ermittlungen vorangekommen sind.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Gut zwei Monate nach der Attacke mit Desinfektionsmittel auf einen AfD-Informationsstand in Bad Kreuznach hat sich der unter Tatverdacht stehende Laborangestellte noch nicht zu den Vorwürfen eingelassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach auf Anfrage mit. Die wesentlichen Zeugen des Vorfalls seien inzwischen vernommen worden, auch kriminaltechnische Untersuchungen seien mittlerweile erfolgt.

Anfang September war eine Flüssigkeit aus einem Gebäude heraus in Richtung des AfD-Standes geschüttet worden. Dabei erlitten nach früheren Polizeiangaben neun Menschen leichte Hautreizungen. Nach Angaben der AfD waren auch der Landesvorsitzende Sebastian Münzenmaier, der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Damian Lohr, sowie die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst anwesend. Höchst zufolge hielt ein Sonnenschirm einen Großteil der Flüssigkeit ab.

Das Landeskriminalamt untersuchte die Flüssigkeit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach handelte es sich um eine wässrige Lösung mit unterschiedlichen Chlorphenolen. Diese werden unter anderem als Desinfektionsmittel eingesetzt.