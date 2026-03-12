Deutlich weniger Grippe- und Covid-Fälle: In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Atemwegserkrankungen laut Landesuntersuchungsamt zuletzt stark gesunken.

Koblenz (dpa/lrs) – Das Infektionsgeschehen mit Atemwegserkrankungen hat in Rheinland-Pfalz in der letzten Woche stark nachgelassen. Wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) mitteilt, wurden von den Gesundheitsämtern rund 250 Labornachweise von Influenza gemeldet. Damit hätten sich die Meldungen im Vergleich zur vorangegangenen Woche um mehr als 50 Prozent reduziert. Seit dem Beginn der Grippesaison Anfang Oktober 2025 seien bislang rund 11.000 Influenza-Nachweise bestätigt worden.

Auch die bestätigten Covid-Infektionen haben sich innerhalb einer Woche fast halbiert. Dem LUA zufolge seien in der letzten Woche noch 34 Covid-Infektionen im Land bestätigt worden. Bei dem Respiratorischen-Synzytial-Virus (RSV) gebe es hingegen ein erhöhtes Infektionsgeschehen. Doch auch bei RSV seien die Meldezahlen im Vergleich zur Vorwoche um 20 Prozent zurückgegangen.