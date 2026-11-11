Die saarländische SPD-Fraktion hat fünf Kandidaten für die Wahl der Bundespräsidentin nominiert. Darunter sind bekannte Namen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), SPD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Commerçon und Astronaut Matthias Maurer: Sie sind drei von fünf Persönlichkeiten, die die SPD-Fraktion für die Bundesversammlung zur Bundespräsidentenwahl nominiert hat.

Weitere Vorschläge sind Ärztin Maria Cacacciola-Ketter und die langjährige AWO-Vorsitzende Gerda Korte. Für den Fall einer Verhinderung ist demnach zudem der international erfolgreiche Extremschwimmer Andreas Waschburger als Ersatzmitglied vorgesehen.

Saarland schickt acht Vertreter

Das Saarland schickt insgesamt acht Repräsentanten zur Bundesversammlung. Fünf Mitglieder werden auf Vorschlag der SPD-Landtagsfraktion gewählt, drei auf Vorschlag der CDU-Landtagsfraktion.

Die Bundesversammlung tritt ausschließlich zur Wahl des Staatsoberhauptes zusammen. Ihr gehören die 630 Mitglieder des Deutschen Bundestages sowie 630 von den Landesparlamenten gewählte Vertreterinnen und Vertreter an. Sie werden am 30. Januar 2027 in Berlin die Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wählen.

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz «allerbeste Voraussetzungen» als Bundespräsidentin.