Aschermittwoch der Künstler will für Lichtblicke sorgen

Der Aschermittwoch der Künstler ist eine von dem Schriftsteller Paul Claudel ins Leben gerufene Veranstaltung. Sie wird mittlerweile in mehr als 100 Städten weltweit gefeiert - auch in Koblenz.

Koblenz (dpa/lrs) – Kultur nach den närrischen Tagen: Mit verschiedenen künstlerischen Darbietungen hat sich der Aschermittwoch der Künstler in Koblenz dem Thema «Lichtverhältnisse» gewidmet. Mit diesem Motto solle Besuchern ein Lichtblick in der derzeitigen, manchmal recht dunklen Zeit verschafft werden, teilte das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz mit.

Eingebettet war das Programm in einen Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Neben einer biblischen Lesung und einer Predigt waren dort unter anderem Musikstücke oder Schauspielausschnitte zu sehen. Das Koblenzer Jugendtheater spielte etwa eine Szene aus dem Musical «Be More Chill».

Der Künstler Helmut Frerick präsentierte Zeichnungen und Skulpturen zum Thema «Lichtstücke». Im Anschluss an den Gottesdienst eröffnete die Arbeitsgemeinschaft Bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) eine zugehörige Ausstellung mit dem Titel «lichte Schatten».

Der Aschermittwoch der Künstler ist eine von dem französischen Schriftsteller Paul Claudel (1868-1955) ins Leben gerufene Veranstaltung. Sie wird mittlerweile in mehr als 100 Städten weltweit gefeiert. In Koblenz steht die Veranstaltung jedes Jahr unter einem besonderen Motto. Traditionell feiern Künstler sowie Kirchenvertreter dort den Start in die Fastenzeit.