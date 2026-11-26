Der Kalender macht die Tage nach Weihnachten zu einem «Tatort»-Festival im Ersten. Das bedeutet, dass sogar an Heiligabend ein neuer «Tatort» erscheint. Doch der Reihe nach. Was wann wie zu sehen ist.

Berlin (dpa) – Der zweite Weihnachtsfeiertag fällt in diesem Jahr auf einen Samstag – und Neujahr entsprechend auf einen Freitag. Das führt nach ARD-Logik Ende des Jahres und Anfang 2027 zu mehreren sogenannten Sonntagskrimis innerhalb von gut einer Woche.

Kurz gesagt: Zwischen dem 26. Dezember und dem 3. Januar versendet die ARD vier neue «Tatort»-Krimis. Für Fans der Reihe, die noch gern linear fernsehen, ist das also eine Art Festival.

Und das sind die Krimis, auf die sich Fans in rund vier Wochen innerhalb von neun Tagen einstellen können:

26. Dezember

Traditionell sendet die ARD am zweiten Feiertag parallel zum «Traumschiff» im ZDF einen «Tatort». Diesmal kommt er aus Köln. Im Film «Die guten Leute» steht laut WDR die renommierte Bio-Bäckerei «Bernds Backhaus» im Fokus. «Eigentlich ein Familienunternehmen im besten Sinne. Doch das Bild trügt.»

27. Dezember

Gleich am Tag nach dem zweiten Feiertag, einem Sonntag, kommt der letzte Krimi mit dem österreichischen Team Eisner und Fellner. Mit ihrem 39. «Tatort» treten Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser als Wiener Ermittler-Duo ab. Der «Tatort: Dann sind wir Helden» soll dem eingespielten Tandem «einen ebenso nachdenklichen wie versöhnlichen Abschied» bescheren, wie es heißt.

1. Januar

Das neue Jahr beginnt mit Maria Furtwängler. Im NDR-Krimi «Tatort: Schützenfest», der 2025 auf dem echten Schützenfest in Hannover gedreht worden ist, wird an einem Sommerabend in einem See in Hannover eine tote Frau gefunden. Das Opfer hat kurz vor seinem Tod einen rätselhaften Notruf abgesetzt. Droht auf dem größten Schützenfest der Welt ein Anschlag?

3. Januar

Der zweite «Tatort» des neuen Jahres ist der 85. Krimi der Reihe mit Ulrike Folkerts als Lena Odenthal. Im Film «Tatort: Im Nebel» stellt sich laut SWR den Ludwigshafener Kommissarinnen Odenthal und Johanna Stern die Frage, ob ein Ghosting-Opfer aus Rache getötet hat.

Streaming-Info

Seit September, also nach der Sommerpause, sind die «Tatort»-Krimis nun schon immer freitags in der ARD-Mediathek zu sehen. Fans müssen nicht mehr bis zum Sonntag 20.15 Uhr warten.

Das sieht dann bei den vier «Tatort»-Krimis zwischen Weihnachten und erstem Januarwochenende wie folgt aus:

Der Kölner «Tatort: Die guten Leute» vom 26. Dezember steht schon ab Heiligabend in der ARD-Mediathek, also ab 24. Dezember.

Der Hannover-«Tatort: Schützenfest» vom 1. Januar steht schon ab 30. Dezember in der Mediathek.

Der Ludwigshafener «Tatort: Im Nebel» vom 3. Januar steht ab 1. Januar, also Neujahr, in der Mediathek.

Beim «Tatort» vom 27. Dezember gibt es eine Ausnahme. Von der ARD-Programmdirektion heißt es dazu: «Beim Tatort „Dann sind wir Helden“ vom ORF verhält es sich anders. Aus lizenzrechtlichen Gründen können wir die „Tatort“-Folgen aus der Schweiz und aus Österreich leider nicht als Vorabpremieren anbieten. Daher ist diese Folge erst ab dem 27.12. in der Mediathek verfügbar.»