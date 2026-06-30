Trotz des Rückgangs sieht die Regionaldirektion keine Entwarnung. Ein Grund ist ein deutliches Minus an gemeldeten offenen Stellen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Menschen ohne Job ist im

Saarland leicht gesunken. 38.800 Arbeitslose seien im Juni gezählt worden, teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mit. Das sind 100 oder 0,3 Prozent weniger als einen Monat zuvor.

Die Arbeitslosenquote lag im Saarland bei 7,3 Prozent. Vor vier Wochen betrug sie ebenfalls 7,3 Prozent und vor einem Jahr 7,4 Prozent. Stichtag für die Daten war der 11. Juni.

Unternehmen melden weniger offene Stellen

«Der Arbeitsmarkt im Saarland zeigt Schwäche», teilte Walter Hüther mit, Chef der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Seit Jahresbeginn verzeichne man ein deutliches Minus an gemeldeten offenen Stellen. Der Rückgang der Kräftenachfrage zum Vorjahr liege bei 14,5 Prozent.

«Mit Sorgen blicke ich auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung», betonte Hüther. Im Vergleich zum Vorjahr seien fast 4.000 Menschen weniger in Beschäftigung. «In keinem anderen westdeutschen Bundesland ist der Rückgang so deutlich.»

Insgesamt waren im Juni 7.700 offene Stellen registriert, 400 Stellen oder 4,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die meisten Stellen waren demnach im Gesundheits- und Sozialwesen (1.220) sowie im Verarbeitenden Gewerbe (1.190) und in der Zeitarbeit (1.140).