Die Zahl der Menschen ohne Job ist im Bundesland im November gesunken. Sie liegt aber über dem Vorjahreswert.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im November leicht gesunken. Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren 124.000 Frauen und Männer ohne Job, das waren 1.700 (1,3 Prozent) weniger als im Oktober.

Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Anstieg von 600 Arbeitslosen verzeichnet (plus 0,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag im November bei 5,4 Prozent. Vor einem Monat betrug sie 5,5 Prozent und vor einem Jahr 5,4 Prozent.

«Erfreulich, dass die Kräftenachfrage stabil blieb»

«Auch wenn die Zahl der arbeitslosen Menschen in den vergangenen vier Wochen gesunken ist, verzeichnen wir für einen November-Monat eine recht hohe Arbeitslosenzahl», teilte Ulrike Mohrs mit, die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. «Zuletzt waren im November 2006 mehr Menschen arbeitslos. Erfreulich ist, dass die Kräftenachfrage der Unternehmen in diesem Jahr stabil blieb.»

Seit Jahresbeginn haben sich 109.900 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 2.300 (2,1 Prozent) mehr. 89.700 Menschen konnten seit Jahresbeginn die Arbeitslosigkeit beenden, 2.800 (3,2 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die meisten Stellen waren in der Zeitarbeit

Seit Jahresbeginn meldeten die Betriebe 66.200 Arbeitsstellen, gerade einmal 60 Stellen weniger als ein Jahr zuvor (minus 0,1 Prozent). Insgesamt waren im November 32.200 offene Arbeitsstellen registriert, 400 Stellen (1,2 Prozent) weniger als im Oktober. Gegenüber dem Vorjahr waren es 100 Stellen oder 0,3 Prozent weniger. Die meisten Stellen waren in der Zeitarbeit (5.190) und im Handel (4.670).