Im Saarland gibt es weniger Arbeitslose – doch bei jungen Leuten steigt die Zahl. Warum das mit dem Ausbildungsende zu tun hat.

Mainz (dpa/lrs) – Im Februar ist die Arbeitslosigkeit im Saarland im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland berichtete von 39.500 Arbeitslosen. Das seien 300 und 0,8 Prozent weniger als im Januar sowie 200 und 0,5 Prozent weniger als im Februar 2025. Die Arbeitslosenquote lag demnach mit 7,4 Prozent 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert vom Vormonat sowie vom Vorjahresmonat.

Ausbildungsende trägt zu Anstieg bei

«Während die Zahl aller Arbeitslosen im Februar gesunken ist, war bei den jüngeren Frauen und Männern ein Anstieg der Zahl der Arbeitslosen zu verzeichnen», sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Vorrangig sei hierfür die Beendigung von Ausbildungen mit einer Dauer von 3,5 Jahren zu nennen.

«Ein Teil der Auszubildenden wurde nicht übernommen und meldete sich vorübergehend bei der Agentur für Arbeit arbeitslos», erläuterte Schulz. Die Arbeitslosigkeit werde zeitlich allerdings begrenzt sein. «Denn gut ausgebildete Fachkräfte haben gute Chancen, bei den Unternehmen eingestellt zu werden.» Das zeige auch ein Blick auf die Arbeitsstellen. «Rund 55 Prozent der Stellen waren für ausgebildete Fachkräfte gemeldet», sagte Schulz.