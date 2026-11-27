Im November waren im Bundesland 200 Menschen weniger arbeitslos. Doch im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl – und das Stellenangebot ist geschrumpft.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland sind im November etwas weniger Arbeitslose als im Vormonat gezählt worden. Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren 38.500 Frauen und Männer ohne Job, das waren 200 (0,6 Prozent) weniger als im Oktober.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat wurde ein Anstieg von 400 Arbeitslosen verzeichnet (plus 1,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag im November unverändert bei 7,3 Prozent. Im November 2025 betrug sie 7,2 Prozent.

«Im Vergleich zum Vorjahr sind mehr Frauen und Männer arbeitslos»

«Die Aussichten auf dem saarländischen Arbeitsmarkt sind unverändert eingetrübt», teilte Ulrike Mohrs mit, die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. «Auch wenn die Zahl der arbeitslosen Menschen in den vergangenen vier Wochen gesunken ist, liegt der Rückgang unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr sind mehr Frauen und Männer arbeitslos.»

Seit Jahresbeginn haben sich im Saarland 27.500 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 400 Menschen (1,6 Prozent) mehr. 22.900 Menschen konnten seit Jahresbeginn die Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden, das sind 200 (0,9 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die meisten Stellen waren im verarbeitenden Gewerbe

Seit Jahresbeginn meldeten die Betriebe 18.200 Arbeitsstellen, 1.000 Stellen weniger als ein Jahr zuvor (5,4 Prozent). Insgesamt waren im November 6.600 offene Arbeitsstellen registriert, 400 Stellen (5,2 Prozent) weniger als im Oktober. Gegenüber dem Vorjahr waren es 900 Stellen (11,6 Prozent) weniger. Die meisten Stellen waren im verarbeitenden Gewerbe (1.070) und im Gesundheits- und Sozialwesen (1.000)