Vor einem Discounter stürzt ein Träger herunter. Ein Mann wird davon so schwer am Kopf verletzt, dass er stirbt. Noch ist aber viel unklar.

Nassau (dpa/lrs) – Ein Arbeiter ist von einem Träger eines Einkaufswagen-Unterstandes getroffen und tödlich verletzt worden. Das Teil sei vor einem Einkaufsmarkt in Naussau auf den 39-Jährigen gestürzt und habe ihn schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Er starb demnach trotz der eingeleiteten Rettungsmaßnahmen noch an Ort und Stelle. Weitere Verletzte gab es nach Angaben der Polizei Koblenz nicht.

Vor dem Laden befindet sich derzeit eine Baustelle, an der der Arbeiter mitgearbeitet haben soll. Derzeit ist noch unklar, ob er an dem eingestürzten Unterstand beschäftigt war oder wie es zu dem Unglück kam. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wegen der Untersuchungen blieb der Markt vorübergehend geschlossen. Am Mittag wurde die Filiale wieder geöffnet.