Arbeiter nach Stromschlag auf Baustelle schwer verletzt

Ein 37-Jähriger will mit einem Wasserstrahl Betonreste beseitigen. Dabei trifft er eine unbekannte Stromleitung - und der Strom springt auf den Mann über. Die Verletzungen sind erheblich.

Andernach (dpa/lrs) – Ein 37-Jähriger hat bei Reinigungsarbeiten auf einer Baustelle in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) einen Stromschlag erlitten und schwere Verletzungen davon getragen. Der Mann habe mit einem Überdruckwasserstrahl Betonreste entfernen wollen und dabei eine Mittelspannungsleitung getroffen, berichtete die Polizei.

Durch den überspringenden Strom habe er Verbrennungen am rechten Arm und Herzrhythmusstörungen erlitten. Er sei in ein Krankenhaus nach Neuwied gebracht und dort zur Überwachung aufgenommen worden.

Die Stromleitung sowie die nebenliegende Gasleitung waren ersten Erkenntnissen zufolge nicht in den Bauplänen aufgeführt, wie die Polizei weiter mitteilte. Wie es zum Arbeitsunfall kommen konnte, wird ermittelt. Auf der Baustelle sollen mehrere Häuser entstehen.