Zwei Autofahrer verlieren wegen Aquaplanings die Kontrolle über ihre Fahrzeuge - es kommt zu Unfällen auf den Autobahnen 3 und 48. Vier Personen ziehen sich Verletzungen zu.

Montabaur (dpa/lrs) – Anhaltender Regen und Aquaplaning haben im Einzugsgebiet der Polizeiautobahnstation Montabaur zu zwei Verkehrsunfällen auf Autobahnen geführt. Dabei seien vier Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Bereits am Mittwochabend habe auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln ein Autofahrer wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit der Mittelschutzplanke und danach mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Dieses zweite Auto geriet dadurch ebenfalls ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Glücklicherweise sei durch den Unfall niemand verletzt worden.

Vier Verletzte bei zweitem Unfall

Der zweite Unfall ereignete sich in der Nacht auf der Autobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach. Auch hier verlor ein Autofahrer wegen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einer Betonschutzmauer und anschließend mit der Leitplanke. Bei dem Unfall wurden alle vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten waren den Angaben zufolge beide Autobahnen jeweils vorübergehend voll gesperrt. Der Gesamtschaden belief sich auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Rheinland-Pfalz und das Saarland eine Warnung vor ergiebigem Dauerregen ausgegeben. Diese wurde am Morgen wieder aufgehoben.