Temperaturen von bis zu 23 Grad, Regen und Gewitter: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in den kommenden Tagen unbeständig.

Mainz (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt am Donnerstag wechselhaft. Der Tag beginnt größtenteils bewölkt, vereinzelt sind Regenschauer und Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht auf Freitag fallen die Temperaturen auf bis zu 5 Grad ab, vereinzelt kann Nebel aufziehen.

Der Freitag soll dann freundlicher werden, mit Höchstwerten von bis zu 23 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind und es soll weitestgehend trocken bleiben. In der Nacht fallen die Temperaturen erneut stark ab auf bis zu 5 Grad. Der Samstag wechselt zwischen sonnig und bewölkt, vereinzelt ist Regen möglich. Die Temperaturen erreichen erneut Höchstwerte von bis zu 23 Grad.