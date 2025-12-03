Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz in Rheinland-Pfalz

Ein Besuch beim Forschungsinstitut Tron und eine Teilnahme an der Kabinettssitzung sind beim Besuch von Friedrich Merz geplant. Der Kanzler wird sich auch ins Gästebuch der Landesregierung eintragen.

Mainz (dpa/lrs) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt zu seinem Antrittsbesuch nach Rheinland-Pfalz. Merz soll sich bei dem Treffen am kommenden Dienstag (9. Dezember) ins Gästebuch der Landesregierung eintragen und an einer Sitzung des rheinland-pfälzischen Kabinetts in Mainz teilnehmen, wie die Staatskanzlei ankündigte.

Nach den politischen Gesprächen wird der Bundeskanzler zusammen mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Wissenschaftsminister Clemens Hoch (beide SPD) das Forschungsinstitut Tron besuchen. Das Institut ist eine Ausgründung der Unimedizin, die sich mit der Erforschung von Wirkstoffen zur immuntherapeutischen Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten beschäftigt.

Die Einrichtung wurde von Ugur Sahin, Özlem Türeci und Christoph Huber gegründet und zählt zu den führenden biomedizinischen Forschungsinstituten in Deutschland. Die drei Wissenschaftler gründeten auch das in Mainz sitzende Unternehmen Biontech, das mit seinem Corona-Impfstoff bekannt wurde und an Krebstherapien arbeitet. Biotechnologie und Biomedizin gehören zu den strategischen Zukunftsfeldern von Rheinland-Pfalz.