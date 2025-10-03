Eine Antifa-Demo wurde in Saarbrücken beendet, nachdem es laut Polizei zu Beleidigungen und Provokationen gekommen war. Eine Gegendemo und eine propalästinensische Kundgebung blieben friedlich.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine Antifa-Demonstration zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken ist Polizeiangaben zufolge aufgelöst worden. Zuvor hätten die Demonstrierenden wiederholt gegen das Vermummungsgebot verstoßen und Einsatzkräfte beleidigt, teilte ein Polizeisprecher mit. Da die Provokationen nur von männlichen Demonstranten ausgingen, habe man Frauen und Kinder aus der Demonstration gehen lassen. Von den männlichen Demonstranten seien die Identitäten festgestellt worden, anschließend hätten auch sie gehen können. Es habe keine Festnahmen gegeben.

An der Antifa-Demonstration nahmen der Polizei zufolge rund 50 Menschen teil. Eine angemeldete Gegendemo aus dem rechten Spektrum hätte etwa zehn Teilnehmer gehabt. Zum Tag der Deutschen Einheit war auch eine Pro-Palästina-Kundgebung in Saarbrücken angemeldet worden. Daran hätten rund 150 Menschen teilgenommen. Die rechte Gegendemo und die propalästinensische Demonstration seien ohne besondere Vorkommnisse beendet worden, so die Polizei.