Hotels und Gaststätten in Rheinland-Pfalz sehen sich einer Reihe von Herausforderungen gegenüber. Das Tourismusbarometer 2026 listet einige auf und gibt Empfehlungen für die Branche.

Budenheim (dpa/lrs) – Steigende Ansprüche von Besuchern an Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis stellen das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz vor große Aufgaben – und das in für die Betriebe selbst wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das ist ein Ergebnis des diesjährigen Sparkassen-Tourismusbarometers, das der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Tourismusminister Michael Ebling (SPD) in Budenheim vorstellten.

«Wer jetzt nicht in Qualität, in Digitalisierung, in Energieeffizienz investiert, verliert», betonte der Präsident des Sparkassenverbandes Thomas Hirsch. Für die Branche steige der Druck, Vertrauen, Verlässlichkeit und Qualität zu sichern und zugleich effizienter zu werden. Insgesamt stehe das Gastgewerbe vor einer Situation, in der viele Menschen Reiseabsichten hätten, gleichzeitig aber mit vielen Unsicherheiten konfrontiert seien, etwa der Wirtschaftskrise oder der angespannten geopolitischen Lage.

Nebensaison aufwerten

Wichtig ist dem Barometer zufolge für Betriebe, die digitale Sicht- und Buchbarkeit auszubauen. Für mehr Wertschöpfung müssten buchbare Produkte konsequent in den Fokus gestellt werden. Chancen ergäben sich auch, indem die Nebensaison gezielt aufgewertet werde.

Da die Auslastung im Jahresverlauf sehr unterschiedlich sei, sei ein aktives Preismanagement wichtig. Darunter sei zu verstehen, die Preise konsequent am Deckungsbeitrag auszurichten – also letztlich daran, was unter Beachtung der Fixkosten möglich sei – und die Preise in der Nebensaison flexibel zu gestalten. Weiteres Potenzial sieht die Studie darin, die Bevölkerung in der jeweiligen Region als Zielgruppe noch mehr in den Blick zu nehmen.

Das Sparkassen-Tourismusbarometer wird vom Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und dem Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima unter Mitarbeit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH herausgegeben.