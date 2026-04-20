Gleich zwei Tipper oder Tipperinnen aus dem Saarland haben im Lotto abgeräumt. Ein Glückspilz spielte anonym und wird gesucht: Mehr als 1,1 Millionen Euro warten auf ihn oder sie.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein bislang unbekannter Lotto-Spieler aus dem Saarland wird nach einem Millionengewinn im Spiel Lotto 6aus49 gesucht. Seinen Spielschein im Wert von 20,90 Euro habe die Person anonym und ohne Kundenkarte eingereicht und am Samstag 1.190.938,60 Euro gewonnen, teilte Saartoto mit.

Der unbekannte Glückspilz stamme aus dem Regionalverband Saarbrücken und habe sechs richtige Zahlen in der Gewinnklasse 2 getippt. Um seinen Gewinn zu erhalten, muss der Spielschein dem Unternehmen innerhalb von drei Jahren vorgelegt werden, wie Saartoto mitteilte.

Der Großgewinn ist bereits der zweite im Saarland innerhalb weniger Tage. Bereits am Freitag hatte demnach ein weiterer Tipper aus dem Landkreis Saarlouis im Eurojackpot 342.237 Euro erspielt. Schon drei Lotto-Millionäre verzeichnet das Bundesland im laufenden Jahr. Im Januar hatte ein Tipper aus dem Landkreis Neunkirchen mehr als 53 Millionen Euro gewonnen.