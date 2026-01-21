Wer in Mainz genau hinschaut, entdeckt kleine Geschichten: Zehn Beobachtungen gibt es jetzt als Text-Postkarten – gesammelt und angeregt von Stadtschreiberin Gröschner.

Mainz (dpa/lrs) – Die Idee kam Bestseller-Autorin Annett Gröschner («Schwebende Lasten») beim Blick aus ihrem Fenster auf den Mainzer Marktplatz. Das bunte Treiben inmitten der Landeshauptstadt am Dom animierte die Stadtschreiberin dazu, die Situationen in einem Satz festzuhalten. Daraus sind zehn typographische «Snapshot-Postkarten» entstanden, die künftig kostenlos in Mainz zu haben sind.

Eine der festgehaltenen Momentaufnahmen ist von der Schriftstellerin selbst und dreht sich um den bekanntesten Sohn der Stadt, Johannes Gutenberg, und das in Mainz beliebte Johannisfest.

Die anderen neun Beobachtungen haben ganz unterschiedliche Menschen gesammelt – Gröschner hat sie unter rund 50 Einsendungen für die Postkarten mit ausgewählt. Ausschließlich Beobachtungen, ohne Meinung, keine Bilder, nur Text, aber passend zur Gutenberg-Stadt in ganz verschiedenen Schriftarten und Farben.

Während ihrer Zeit als Stadtschreiberin lebt und arbeitet Gröschner mitten in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. An Mainz liebt die Berlinerin vor allem die Freundlichkeit der Menschen – und den Rhein, wie sie sagt.