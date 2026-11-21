Eine Seniorin entdeckt im Internet eine Anzeige einer vermeintlich für sie seriösen Kapitalanlage. Sie übergibt den Betrügern dahinter nicht nur ihre persönlichen Daten, sondern auch viel Geld.

Landau (dpa/lrs) – Mit einer vermeintlich seriösen Geldanlage haben Betrüger eine 75-jährige Frau in Landau in der Pfalz um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Die Seniorin war auf eine entsprechende Online-Werbeanzeige aufmerksam geworden, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte. Die Täter sollen mutmaßlich aus dem Ausland agiert haben.

Die Frau habe ihre persönlichen Daten in einem Benutzerkonto hinterlegt und sei anschließend über einen Messenger-Dienst von einer unbekannten Nummer auf ihrem Handy kontaktiert worden. In dem Glauben, eine Geldanlage zu tätigen, habe sie personenbezogene Daten übermittelt und schließlich in fünf Transaktionen einen höheren fünfstelligen Betrag auf ausländische Konten überwiesen.

Die Polizei empfiehlt, Angebote zur Geldanlage sorgfältig zu prüfen und insbesondere bei hohen Renditeversprechen vorsichtig zu sein.