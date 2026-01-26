Kusel (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wohnhaus in Kusel hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage wegen Totschlags erhoben. Wie die Behörde mitteilte, wird ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern beschuldigt, der sich in Untersuchungshaft befindet. Er soll den Ermittlungen zufolge die 56-jährige Frau im Februar 2025 im Keller ihres Hauses mit einem kantigen, harten Gegenstand erschlagen haben. Voraus ging demnach ein Streit über Bauleistungen, mit der die Frau den 61-Jährigen beauftragt hatte, und deren Vergütung. Der Mann bestreite die Tat, hieß es.

