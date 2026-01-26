Streit um größere Bargeldsumme
Anklage nach Leichenfund im Keller
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern: Ermittlungen laufen
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern: Ermittlungen laufen
Harald Tittel. DPA

Nach dem Tod einer Frau in Kusel wirft die Staatsanwaltschaft einem 61-Jährigen Totschlag vor. Beim Motiv haben die Ermittler einen Verdacht.

Kusel (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wohnhaus in Kusel hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage wegen Totschlags erhoben. Wie die Behörde mitteilte, wird ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern beschuldigt, der sich in Untersuchungshaft befindet. Er soll den Ermittlungen zufolge die 56-jährige Frau im Februar 2025 im Keller ihres Hauses mit einem kantigen, harten Gegenstand erschlagen haben. Voraus ging demnach ein Streit über Bauleistungen, mit der die Frau den 61-Jährigen beauftragt hatte, und deren Vergütung. Der Mann bestreite die Tat, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260126-930-597428/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten