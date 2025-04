Trier (dpa/lrs) – Ein Mann soll eine Frau in ihrer Wohnung in Trier erdrosselt haben, um ihr Geld und Wertsachen zu stehlen: Gut fünf Monate nach der mutmaßlichen Tat hat die Staatsanwaltschaft Trier den 39-Jährigen nun wegen Mordes aus Habgier angeklagt. Der Tatverdächtige soll mindestens 5.000 Euro Bargeld und die EC-Karte der Frau aus der Wohnung entwendet haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann habe die 68-Jährige gekannt, da er zuvor vorübergehend im gleichen Haus gewohnt habe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeschuldigte aus Trier das Opfer am 4. November 2024 in seiner Wohnung in der Ansicht aufsuchte, sie zu bestehlen. Ein Angehöriger hatte die Leiche der Frau später in der Wohnung entdeckt.

Zunächst nach Rumänien abgesetzt

Zudem angeklagt ist ein zur Tatzeit 33-Jähriger, der am Abend nach der Tat mit dem Hauptbeschuldigten mit der gestohlenen EC-Karte an Geldautomaten viermal jeweils 1.000 Euro abgehoben haben soll. Vier weitere Versuche, an Automaten an Geld zu kommen, scheiterten, da das Limit überschritten war. Hier lautet die Anklage auf gemeinschaftlichen Computerbetrug.

Nach den Ermittlungen hatte sich der 39-Jährige noch in der Nacht nach der Tat mit einer rumänischen Staatsangehörigen nach Rumänien abgesetzt. Gegen die Frau war zunächst ebenfalls Haftbefehl wegen des Verdachts einer Tatbeteiligung an dem Mord ergangen.

Prozesstermin noch unklar

Nach deren Festnahmen am 8. November 2024 in Rumänien war die Frau wieder frei gekommen. Der Haftbefehl gegen sie wurde aufgehoben, da der Tatverdacht gegen sie entkräftet wurde, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der 39-Jährige und der mitangeklagte 33-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft. Ein Prozesstermin vor dem Landgericht Trier steht noch nicht fest.