Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wird neue Botschafterin des Bieres des Deutschen Brauer-Bunds. Das geht aus einer Einladung des Vereins zum Deutschen Brauabend in Berlin hervor.

Rehlinger soll am 10. Juli in Berlin ernannt werden, hieß es. Der Ehrentitel wird laut Brauer-Bund seit 2002 «an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch besonderes Engagement ausgezeichnet haben – sei es durch politische oder gesellschaftliche Aktivitäten, in Wirtschaft, Kultur oder Medien.» Im vergangenen Jahr ging der Titel an CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Er wird laut Mitteilung auch die Laudatio halten.