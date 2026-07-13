Die Waldbrandgefahr bleibt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hoch. Welche Gebiete besonders betroffen sind.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt infolge der anhaltenden Trockenheit hoch. Zum Beginn der kommenden Woche gilt in beiden Bundesländern weiterhin überall mindestens die dritte Warnstufe, wie aus dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht. Diese steht für eine mittlere Waldbrandgefahr.

Gefahr nimmt weiter zu

In einzelnen Regionen, insbesondere im Saarland, der Pfalz und der Eifel, gilt bereits die vierte von fünf Warnstufen. Diese entspricht dem DWD zufolge einer hohen Waldbrandgefahr. Ab Dienstag gelte diese Warnstufe voraussichtlich auch in weiteren Teilen von Rheinland-Pfalz, nur vereinzelt bleibe es bei der dritten Warnstufe.

Waldbrände rückten in Rheinland-Pfalz in diesem Sommer bereits mit dem Brand am Rotenfels in Bad Kreuznach stärker in den Fokus. In dem teils schwer zugänglichen und mit Munition belasteten Waldgebiet war am 27. Juni ein Brand ausgebrochen. Zwischenzeitlich war deswegen die nahe Ortschaft Traisen komplett geräumt worden.