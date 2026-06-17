Unfälle
Anhänger schleudert über A61 – Zwei Verletzte
Polizei sichert Unfallstelle
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren bei dem Unfall auf der A61 im Einsatz. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Ein Anhänger löst sich auf der Autobahn und schleudert über die Fahrbahn. Die Folge sind zwei Verletzte und eine stundenlange Vollsperrung.

Lesezeit 1 Minute

Laudert (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall mit einem Anhänger auf der A61 zwischen Pfalzfeld und Laudert sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Sprinter samt Anhänger auf der Autobahn in Richtung Ludwigshafen ins Schleudern. Der Anhänger sei dabei am Dienstagabend vom Fahrzeug abgerissen und über die Fahrbahn geschleudert worden. Er krachte schwerbeschädigt gegen die Mittelleitplanke, wie es hieß. Auch der Sprinter kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ein nachfolgender Pkw konnte dem Gespann laut Polizei nicht mehr ausweichen und wurde ebenfalls beschädigt. Beide Fahrer seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Autobahn in Richtung Ludwigshafen wurde dafür am Dienstagabend zwischenzeitlich gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260617-930-235240/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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