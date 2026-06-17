Ein Anhänger löst sich auf der Autobahn und schleudert über die Fahrbahn. Die Folge sind zwei Verletzte und eine stundenlange Vollsperrung.

Laudert (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall mit einem Anhänger auf der A61 zwischen Pfalzfeld und Laudert sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Sprinter samt Anhänger auf der Autobahn in Richtung Ludwigshafen ins Schleudern. Der Anhänger sei dabei am Dienstagabend vom Fahrzeug abgerissen und über die Fahrbahn geschleudert worden. Er krachte schwerbeschädigt gegen die Mittelleitplanke, wie es hieß. Auch der Sprinter kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ein nachfolgender Pkw konnte dem Gespann laut Polizei nicht mehr ausweichen und wurde ebenfalls beschädigt. Beide Fahrer seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Autobahn in Richtung Ludwigshafen wurde dafür am Dienstagabend zwischenzeitlich gesperrt.