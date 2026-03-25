Drei Männer rauchen unter dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Der Streit darüber eskaliert bis zum Einsatz einer Reizgaspistole.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Streit ums Rauchen ist in Ludwigshafen so eskaliert, dass mutmaßlich ein 24-Jähriger mit einer Reizgaspistole drei Menschen verletzt hat. Drei Männer, darunter der Tatverdächtige, hatten am Dienstag unter einem Balkon eines Mehrfamilienhauses geraucht, wie die Polizei mitteilte.

Das sei der Auslöser eines Streits zwischen den drei Männern und Anwohnern des Hauses gewesen. Dieser sei dann eskaliert. Durch die Schüsse erlitten drei Hausbewohner Atemwegsreizungen. Einer davon wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.

Die Männer flohen noch vor dem Eintreffen der Polizei, der mutmaßliche Täter konnte jedoch mit Hilfe von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Die Reizgaspistole des 24-Jährigen habe man bisher jedoch nicht finden können. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.