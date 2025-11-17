Angriff auf Polizisten: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Nach dem Angriff auf einen Bundespolizisten am Mainzer Hauptbahnhof vor dem Rhein-Main-Derby ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Auch er soll zur Fußball-Risikofanszene gehören.

Mainz (dpa/lrs) – Nach einem Angriff auf einen zivilen Bundespolizisten am Mainzer Hauptbahnhof vor einem Bundesliga-Fußballspiel sitzt ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 26 Jahre alter Beschuldigter am Sonntag in Mainz festgenommen. Er soll ebenso wie zwei zuvor festgenommene Männer zur Fußball-Risikofanszene gehören.

Den Männern wird vorgeworfen, im Vorfeld des Rhein-Main-Derbys zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt den zivilen Bundespolizisten am Mainzer Hauptbahnhof überfallen zu haben. Insgesamt mindestens acht Anhänger aus der Mainzer Fanszene «Schlechter Umgang» sollen den Bundespolizisten umzingelt, zu Boden gebracht und bedroht haben.

Drei Hauptverdächtige festgenommen

Der 26-Jährige ist der dritte Beschuldigte, der im Zusammenhang mit dem Angriff festgenommen wurde. Gegen ihn sei ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Zudem sei die Wohnung des Verdächtigen durchsucht worden. Bei den anderen zuvor Festgenommenen handelt es sich um einen weiteren 26-Jährigen und um einen 29-Jährigen. Gegen das Trio wird wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes ermittelt.

Der genaue Ablauf des Überfalls und mögliche Motive der Täter sind laut Polizei nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.