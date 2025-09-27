Ein Mann soll drei Angehörige teils schwer verletzt haben. Bisher hat die Polizei keine Hinweise, wo er sich aufhalten könnte.

Betzdorf (dpa/lrs) – Nach einer Gewalttat in einer Familie in Betzdorf im Westerwald ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Die Suche nach dem 66-Jährigen laufe unverändert weiter, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Momentan gebe es keine Hinweise, wo der Mann sei. Der Verdächtige könnte mit einem Messer bewaffnet sein, hatte die Polizei mitgeteilt.

Der 66-Jährige soll am Freitagmorgen drei Familienmitglieder in Betzdorf (Kreis Altenkirchen) teils schwer verletzt haben. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um seine 61 Jahre alte getrennt von ihm lebende Ehefrau, einen 41 Jahre alten engen Verwandten und ein 14-jähriges Mädchen, das auch aus dem näheren Verwandtenkreis stammt. Die Jugendliche wurde leicht, die Erwachsenen schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter ist seit der Tat auf der Flucht. Die Polizei fahndet mit starken Kräften in Betzdorf und Umgebung nach ihm. Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Gefährdung der Bevölkerung erscheine unwahrscheinlich, könne aber nicht ausgeschlossen werden, hieß es.