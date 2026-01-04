Angebranntes Essen – Feuerwehr rettet Frau

Auf dem Herd brennt einer Frau Essen an, viel Rauch entsteht. Die Frau kann sich nicht mehr selbst aus der Wohnung retten.

Trier (dpa/ lrs) – Aus ihrer verrauchten Wohnung in Trier haben Feuerwehrkräfte eine Frau gerettet – das Essen ist ihr auf dem Herd angebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, war die Frau nicht mehr in der Lage, die Wohnung selbstständig zu verlassen.

Die Einsatzkräfte brachten sie ins Freie, sie wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie durch den Rauch verletzt wurde oder ein medizinischer Notfall dem Vorfall vorausging, war noch unklar, wie der Sprecher sagte.