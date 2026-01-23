Worms (dpa) – Schauspieler André Eisermann («Kaspar Hauser») tritt im Sommer in einem spektakulären Open-Air-Projekt in Thüringen auf. «„Königshaut – Grimmenstein zu Friedenstein“ ist eine Geschichte über Macht und Verzicht», sagte Eisermann der Deutschen Presse-Agentur in Worms. Das Stück wird vom 2. bis 4. Juli im Hof von Schloss Friedenstein in Gotha aufgeführt und verbindet Theater, Musik und moderne Projektionstechnik. «Ich übernehme eine ungewöhnliche und herausfordernde Rolle: Ich spiele die Zeit.»

Schauspielerin Ilse Ritter (81) verkörpert eine Wahrsagerin. «Natürlich ist die Zusammenarbeit mit einer solchen Bühnenlegende ein besonderer Anreiz», sagte Eisermann. Die Proben beginnen im April, Regie führt der Dramatiker Wolfsmehl. Im Mittelpunkt des Stücks steht ein junger König, der Macht über Menschlichkeit stellt und seine Versprechen bricht. Erst als ihm die Zeit in Gestalt von Eisermann entgegentritt, wird er mit den Folgen konfrontiert.

«Es ist ein Drama um Zeit und Verwandlung», sagte Eisermann. «Auch ein Stück über Frieden – und die Möglichkeit, es anders zu machen. Ein sehr aktuelles Thema.» Er freue sich auf das Projekt. «Als Zeit drehe ich an einer riesigen Uhr, die auf das Schloss projiziert wird, es erklingt eigens komponierte Live-Musik von der Thüringen Philharmonie Gotha–Eisenach, und mit Einbruch der Dunkelheit wird die Fassade Teil des Bühnenbilds. Das Ganze wird sehr stark.»