An Neujahr grau – Zum Wochenende wieder kälter

Das neue Jahr beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland grau. Der Wetterdienst erwartet viele Wolken - aber kaum Regen.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Sonne zeigt sich an Neujahr im Saarland und in Rheinland-Pfalz kaum – dafür bleibt es oft trocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nur im Süden einige Auflockerungen ansonsten bestimmen Wolken und die Farbe Grau das Bild am Himmel der beiden Länder. Dazu steigen die Temperaturen wieder etwas auf 3 bis 8 Grad.

Am Donnerstag bleibt es anfangs vor allem stark bewölkt, in der Südhälfte macht sich dagegen Regen breit. Oberhalb von 500 Metern fällt mitunter auch Schnee und es herrscht Glättegefahr durch Schneematsch. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad, in Hochlagen um 0 Grad.

Am Freitag erwartet der DWD erneut einige Wolken und einzelne Regen- oder Schneeregenschauer, in höheren Lagen auch Schnee. Dort herrscht dann Glätte durch Schneematsch. Sonst bleibt es meist trocken, dafür wird es aber auch wieder etwas kühler mit Höchstwerten zwischen 0 und 3 Grad. In Hochlagen herrscht teils Dauerfrost mit Werten zwischen minus 2 und 0 Grad.