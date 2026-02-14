Am Mittelrhein werden steigende Wasserstände vorhersagt. Am Pegel Koblenz soll am Sonntag der Höchststand erreicht sein.

Trier (dpa/lrs) – An der Mosel geht das Hochwasser zurück. Am Pegel Trier sei am Freitagabend der Höchststand mit knapp sieben Metern erreicht worden, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz mit. Seitdem sinken die Werte demnach: Fallende Wasserstände würden daher über das Wochenende nach und nach an der gesamten Mosel bis Koblenz erwartet.

Die Polizei meldet wegen überfluteter Straßen einige Straßensperrungen an der Mosel: Betroffen sind die Straßen zwischen Lieser und Kesten sowie zwischen Kinheim und Ürzig im Kreis Bernkastel-Wittlich. Zudem sei die K65 zwischen Reil und Kövenig wegen drohender Überflutung gesperrt. «Das ist aber nichts Dramatisches», sagte der Sprecher.

Wiederholte, teils schauerartige Regenfälle hatten zum Anschwellen der Flüsse in Rheinland-Pfalz geführt. In Koblenz hat die Feuerwehr im Stadtteil Neuendorf vorsichtshalber Hochwasserschutzwände aufgebaut. «Bisher ist alles ruhig», sagte eine Polizeisprecherin am Morgen in Koblenz.

Für den gesamten Mittelrhein sind noch steigende Wasserstände vorhergesagt. Am Pegel Bingen wird der Höchststand am Sonntag bei 3,50 bis 3,60 Metern erwartet. Am Pegel Koblenz stiegen die Wasserstände stärker, weil auch noch die Mosel dazu kommt. Hier werde der Höchststand am Sonntag im Laufe des Tages im Bereich um die 5,10 Meter erwartet.

Ein später erneuter Anstieg von Mosel und Rhein sei wegen unsicherer Vorhersagen derzeit nicht auszuschließen, hieß es.