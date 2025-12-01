Ampel-Regierung blickt auf Legislaturperiode zurück

SPD, Grüne und FDP ziehen noch einmal Bilanz - auch mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl im März, bei der sich die Mehrheitsverhältnisse in Mainz gravierend ändern könnten.

Mainz (dpa/lrs) – Knapp vier Monate vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zieht die Ampel-Landesregierung am Montag (12.00 Uhr) noch einmal eine Zwischenbilanz ihrer bisherigen Arbeit. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), Integrationsministerin Katharina Binz von den Grünen und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) werden auf die bisherige Legislaturperiode zurückblicken.

Am 22. März 2026 wird ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge ist es mehr als fraglich, ob die Ampel, die das Land seit 2016 regiert, noch einmal eine Mehrheit bekommt. Die FDP muss gar um den Wiedereinzug ins Parlament in Mainz bangen. In jüngsten Umfragen lag die CDU vor den seit 34 Jahren in Rheinland-Pfalz regierenden Sozialdemokraten.