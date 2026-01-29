St. Ingbert
Amokalarm an Schulzentrum war falscher Alarm
Polizeiauto
Polizeiauto
Daniel Vogl. DPA

Die Polizei spricht nach dem Einsatz von einer «böswilligen Falschalarmierung». Wer dafür verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Nach einem Amokalarm am Berufsbildungszentrum im saarländischen St. Ingbert gibt die Polizei Entwarnung. Der Amokalarm sei bewusst falsch und somit «böswillig» ausgelöst worden, teilte die Landespolizeidirektion in Saarbrücken mit. Wo genau und von wem der Alarm ausgelöst wurde, sei noch unbekannt. 

Die Polizei war nach der Alarmierung «mit starken Kräften» an dem Schulkomplex im Einsatz. Für die Anwesenden in der Schule sowie die Bevölkerung habe nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Gefahr bestanden, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:260129-930-612928/2

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten