Die Polizei spricht nach dem Einsatz von einer «böswilligen Falschalarmierung». Wer dafür verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Nach einem Amokalarm am Berufsbildungszentrum im saarländischen St. Ingbert gibt die Polizei Entwarnung. Der Amokalarm sei bewusst falsch und somit «böswillig» ausgelöst worden, teilte die Landespolizeidirektion in Saarbrücken mit. Wo genau und von wem der Alarm ausgelöst wurde, sei noch unbekannt.

Die Polizei war nach der Alarmierung «mit starken Kräften» an dem Schulkomplex im Einsatz. Für die Anwesenden in der Schule sowie die Bevölkerung habe nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Gefahr bestanden, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauerten an.