Amokalarm an Schule – Polizei: Kein Hinweis auf Verletzte

Am Willigis-Gymnasium in Mainz wurde am Morgen Amokalarm ausgelöst. Die Polizei ist vor Ort, Hinweise auf eine reale Gefahr gibt es bisher nicht.

Mainz (dpa/lrs) - An einer Mainzer Schule ist Amokalarm ausgelöst worden. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen ernsthaften Hintergrund oder Verletzte, teilte das Polizeipräsidium Mainz mit. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort und durchsuche Gelände und Gebäude des Willigis-Gymnasiums, das sich in der Mainzer Innenstadt befindet.

Die Schüler wurden gebeten, in den Klassenräumen oder Sammelplätzen zu bleiben. Der Alarm wurde gegen 7.40 Uhr ausgelöst. Das Willigis ist eine traditionsreiche Mainzer Schule nur für Jungen und in Trägerschaft des Bistums Mainz. Neben dem Gymnasium ist dort auch eine Realschule untergebracht.

Für Schülerinnen und Schüler wurden Sammelstellen an der Mainzer Stephanskirche und der benachbarten Maria Ward Schule, ein Mädchengymnasium, eingerichtet. Eltern wurden gebeten, nicht zur weiträumig abgesperrten Schule zu kommen. Für sie wurde in der Nähe auf der Mainzer Zitadelle eine Anlaufstelle eingerichtet.