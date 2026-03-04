Haßloch (dpa/lrs) – Nach einem Amokalarm am Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch hat die Polizei nach eigenen Angaben das Gebäude mit starken Kräften durchsucht. Der Bereich um die Schule sei abgesperrt worden, teilte die Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mit.

Später gaben die Behörden Entwarnung: Es seien keine Hinweise auf eine tatsächliche Amok- oder sonstige Gefahrenlage gefunden worden, hieß es. Wie der Alarm ausgelöst worden sei, war zunächst nicht völlig geklärt. Die Schulleitung in der Pfalz habe den Unterricht für Mittwoch beendet. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler sei gewährleistet, hieß es.