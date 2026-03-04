Bereich abgesperrt
Amokalarm an Schule in Haßloch – Polizei gibt Entwarnung
Polizei
Der Bereich um das Gymnasium wurde abgesperrt. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Starke Kräfte eilen zu einem Gymnasium: Gibt es dort eine Gefahrenlage? Eine Durchsuchung bringt diesbezüglich Klarheit.

Lesezeit 1 Minute

Haßloch (dpa/lrs) – Nach einem Amokalarm am Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch hat die Polizei nach eigenen Angaben das Gebäude mit starken Kräften durchsucht. Der Bereich um die Schule sei abgesperrt worden, teilte die Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mit.

Später gaben die Behörden Entwarnung: Es seien keine Hinweise auf eine tatsächliche Amok- oder sonstige Gefahrenlage gefunden worden, hieß es. Wie der Alarm ausgelöst worden sei, war zunächst nicht völlig geklärt. Die Schulleitung in der Pfalz habe den Unterricht für Mittwoch beendet. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler sei gewährleistet, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260304-930-768585/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten