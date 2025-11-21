Amokalarm an Mainzer Schule – Keine Hinweise auf Gefahr

Am Willigis-Gymnasium in Mainz wird am Morgen Amokalarm ausgelöst. Die Polizei sucht das Gelände und Klassenraum für Klassenraum ab – dann gibt sie Entwarnung.

Mainz (dpa/lrs) - Ein Amokalarm an einer Schule in der Mainzer Altstadt hat am Morgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten durchsuchten das Gelände und die Gebäude des Bischöflichen Willigis-Gymnasium und Realschule und sperrten Zufahrtswege ab. Nach rund eineinhalb Stunden gaben sie Entwarnung.

«Es wurden keine Hinweise gefunden, dass tatsächlich eine Gefahrenlage bestanden hat», teilte die Polizei im Anschluss mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

In Klassenräumen verbarrikadiert

Ein Teil der Schüler war evakuiert und zu einer Sammelstelle gebracht worden, ein anderer hatte sich in seinen Klassenräumen verbarrikadiert, wie ein Polizeisprecher berichtete. Viele Schüler waren über Handy mit ihren Eltern in Kontakt.

Alarm gegen 7.40 Uhr

Über Notruf war gegen 07.45 Uhr bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass über Lautsprecher in der Schule eine Amokansage laufe. Der Amokalarm war kurz zuvor gegen 7.40 Uhr ausgelöst worden. Um kurz nach 9.00 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Der Schulbetrieb wurde wieder aufgenommen.

Das Willigis ist eine traditionsreiche Mainzer Schule nur für Jungen und in Trägerschaft des Bistums Mainz. Neben dem Gymnasium ist dort auch eine Realschule untergebracht.

Für die Schüler wurden zeitweise Sammelstellen an der Mainzer Stephanskirche und der benachbarten Maria Ward Schule, ein Mädchengymnasium, eingerichtet. Eltern wurden gebeten, nicht zur weiträumig abgesperrten Schule zu kommen. Für sie wurde in der Nähe auf der Mainzer Zitadelle eine Anlaufstelle eingerichtet.