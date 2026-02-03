Alarm in Nonnweiler: Ein Gasleck sorgt am Abend für einen großen Feuerwehreinsatz bei einem Lebensmittelhersteller. Verletzt wird aber offenbar niemand.

Nonnweiler (dpa/lrs) – Bei einem Lebensmittelbetrieb in Nonnweiler-Otzenhausen (Landkreis St. Wendel) ist am Montagabend eine größere Menge Ammoniak ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, hätte ein technischer Defekt für das Gasleck gesorgt. Die Feuerwehr habe die entsprechenden Ventile geschlossen und weiteren Ammoniak-Austritt verhindert. Auch Rettungsdienst und Katastrophenschutz waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung, so die Polizei.