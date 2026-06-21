Nadiem Amiri feiert beim 2:1 der DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste seine WM-Premiere. Danach erklärt er, warum das Spiel besonders emotional für ihn war.

Toronto (dpa) – Nadiem Amiri war nach seiner gelungenen WM-Premiere sichtlich ergriffen. «Es ist wie ein Traum, einfach unglaublich», beschrieb der Profi vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 nach dem 2:1 der DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste seine Gefühle.

Vor den Augen seiner Familie war der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler bei der Partie in Toronto nach einer Stunde beim Stand von 0:1 eingewechselt worden. Acht Minuten später schlug Amiri eine präzise Flanke auf Deniz Undav, der den Ausgleich besorgte und in der Nachspielzeit auch noch zum Sieg traf.

«Meine Mutterseite wohnt in Toronto. Ich habe schon vor der WM gesagt, dass das Spiel hier für mich ein sehr besonderes Spiel ist. Ich musste 25 Karten organisieren, was sehr, sehr viel ist. Hier mein WM-Debüt mit der Vorlage zum 1:1 zu geben und das Spiel so zu drehen, ist wirklich perfekt», schwärmte Amiri.

Besondere Beziehung zum Bundestrainer

Schon die WM-Nominierung war für ihn ein emotionales Highlight gewesen. Als Amiri den Anruf von Julian Nagelsmann erhielt, kamen ihm vor Freude die Tränen. Zum Bundestrainer hat er ohnehin eine besondere Beziehung, Nagelsmann ebnete ihm einst den Weg in den Profi-Fußball. «Julian ist für mich wie ein Ziehvater im Fußball. Er war für meine Entwicklung enorm wichtig», erzählte Amiri schon vor der Partie gegen die Elfenbeinküste.

Nachdem er im ersten Gruppenspiel gegen Curaçao nicht zum Einsatz gekommen war, erhielt er im Duell mit dem Afrikameister von 2024 erstmals seine Chance – und nutzte sie konsequent. «Das Spiel war sehr emotional. Nadiem ist halt keiner, der Zeit braucht, irgendwie nochmal auf ein Emotionslevel zu kommen, sondern er ist sofort da», begründete Nagelsmann die Einwechslung von Amiri und lobte: «Die Flanke war herausragend gut.»

Dank an die Fans

Amiris spezieller Dank nach dem Abpfiff galt den Fans. «Ich bin wirklich sehr, sehr überrascht, wie viele hier waren. Das ganze Stadion war ja eigentlich Deutschland. Die Fans wissen gar nicht, wie viel uns das bedeutet und wie viel Kraft uns das gibt. Es war wie ein Heimspiel und wir sind einfach nur glücklich, dass wir den Fans den Sieg schenken konnten», sagte Amiri.