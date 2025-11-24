Amerikanische Panzerfaust in Biebelsheim gesprengt

Rund 150 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, nachdem eine beschädigte Panzerfaust gefunden wurde. Wie die Sprengung ablief.

Biebelsheim (dpa/lrs) – Eine amerikanische Panzerfaust ist in Biebelsheim im Landkreis Bad Kreuznach erfolgreich vom Kampfmittelräumdienst gesprengt worden. Die Waffe sollte ursprünglich abtransportiert werden, wie der Katastrophenschutz des Landkreises mitteilte. Am Vormittag habe sich jedoch herausgestellt, dass das Kampfmittel für einen Transport bereits zu stark beschädigt gewesen sei. Die Panzerfaust war am Freitag bei Bauarbeiten gefunden worden.

Es sei ein zweieinhalb Meter tiefes Loch gegraben worden, in dem die Panzerfaust kontrolliert gesprengt worden sei. Bereits vorab mussten rund 150 Bewohner der Weinbaugemeinde vorübergehend ihre Häuser verlassen. Betroffen waren drei Straßen mit mehreren Dutzend Häusern.