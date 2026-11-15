Wetter
Am Sonntag wird es nass, kühl und teils stürmisch
Wetter Rheinland-Pfalz
Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bei 8 bis 11 Grad. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Vielleicht eher ein Tag für die Couch: Am Sonntag ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland den Vorhersagen zufolge regnerisch. In höheren Lagen kann es teils glatt und stürmisch werden.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Am Sonntag wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher ungemütlich. Am Vormittag kann es zeitweise regnen und in höheren Lagen glatt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperatur erreichen demnach tagsüber 8 bis 11 Grad, in den Mittelgebirgen sind starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Montag kühlt es den Prognosen zufolge auf 9 bis 6 Grad ab.

Die neue Woche startet dann laut DWD stark bewölkt, es gibt häufig schauerartigen Regen oder sogar einzelne kurze Gewitter. Die Temperaturen erreichen zwischen 9 und 12 Grad. In den Hochlagen erwarten die Meteorologen 7 bis 10 Grad und vereinzelt Sturmböen, die jedoch gegen Abend voraussichtlich nachlassen.

© dpa-infocom, dpa:261115-930-997808/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten