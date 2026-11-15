Vielleicht eher ein Tag für die Couch: Am Sonntag ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland den Vorhersagen zufolge regnerisch. In höheren Lagen kann es teils glatt und stürmisch werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Am Sonntag wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher ungemütlich. Am Vormittag kann es zeitweise regnen und in höheren Lagen glatt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperatur erreichen demnach tagsüber 8 bis 11 Grad, in den Mittelgebirgen sind starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Montag kühlt es den Prognosen zufolge auf 9 bis 6 Grad ab.

Die neue Woche startet dann laut DWD stark bewölkt, es gibt häufig schauerartigen Regen oder sogar einzelne kurze Gewitter. Die Temperaturen erreichen zwischen 9 und 12 Grad. In den Hochlagen erwarten die Meteorologen 7 bis 10 Grad und vereinzelt Sturmböen, die jedoch gegen Abend voraussichtlich nachlassen.