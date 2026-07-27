Wetter
Am Montag vereinzelte Schauer – ab Dienstag wieder sehr heiß
Wetter in Rheinland-Pfalz
Während die Temperaturen am Montag noch unter 30 Grad bleiben, wird es ab Dienstag wieder sehr heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland.
Benjamin Westhoff. DPA

Am Montag kann es vereinzelt noch regnen, bevor es in RLP und im Saarland die nächsten Tage sonnig und deutlich über 30 Grad heiß wird.

Lesezeit 1 Minute

Barweiler (dpa/lrs) – Am Montag wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils noch wechselhaft, ab Dienstag dann sonnig und heiß. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Im Nordosten gibt es der Vorhersage zufolge am Montag einzelne Schauer, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 24 und 28 Grad, in der Hocheifel bei circa 23 Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 11 bis 15 Grad.

Tagsüber wird es laut DWD am Dienstag bis zu 33 Grad heiß und sonnig. Am Mittwoch werden Höchsttemperaturen von 34 bis 38 Grad erwartet, ebenso heiß soll es am Donnerstag werden. Ab Donnerstagnachmittag kann es schließlich Schauer und Gewitter geben.

© dpa-infocom, dpa:260727-930-443245/1

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