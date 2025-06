«Alles nimmt langsam Gestalt an»: Rock am Ring-Aufbau läuft

Nur noch einen Tag, dann startet das Jubiläum von Rock am Ring. 100 Acts sind angekündigt. Doch das Wetter scheint nicht mitzuspielen.

Nürburg (dpa/lrs) – Der Nürburgring bereitet sich auf 90.000 Besucherinnen und Besucher vor. «Alles nimmt langsam Gestalt an», sagte die Festival-Direktorin von Rock am Ring Jana Posth. Ab Freitag wird in der Eifel das 40.-jährige Jubiläum des Festivals gefeiert, in Nürnberg startet das Zwillingsfestival Rock im Park.

«Wir haben uns ein paar Besonderheiten ausgedacht», sagte Posth. «Es wird ein paar Überraschungen geben.» Zwei Überraschungsacts stehen für Freitag auf dem Programm. Insgesamt sollen 100 Acts an den drei Tagen auftreten.

Regen und Gewitter vorhergesagt

«Wir haben uns sehr genau angehört was die Fans uns letztes Jahr gesagt und mitgegeben haben», sagte die Festival-Direktorin. Davon habe man versucht, so viel wie möglich umzusetzen. «Die 40 Jahre werden wir auf jeden Fall gebührend feiern.»

Das Wetter allerdings scheint nicht mitzuspielen. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Anreisetag Donnerstag örtliche Schauer vorhergesagt. Ab Freitag kann es dann regnerisch werden und auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen.