Alles für die Katz – Rätsel um Granulat-Häufchen in Wittlich

Eine unbekannte Substanz im Stadtgebiet löst Besorgnis aus. Sollen Tiere vergiftet werden? Die Polizei geht davon aus, den Fall gelöst zu haben.

Wittlich (dpa/lrs) – Was wie ein Fall von mutmaßlich ausgelegtem Gift aussah, hat sich in Wittlich wahrscheinlich als tierischer Lockversuch entpuppt. Eine besorgte Bürgerin hatte der Polizei bereits Ende November mehrere Häufchen eines Granulats im Stadtgebiet gemeldet, wie die Behörden mitteilten. Die Sorge der Frau war, es könne sich um eine gefährliche Substanz handeln.

Da am Vortag eine ähnliche Beobachtung gemeldet worden war, rückten Polizei und Ordnungsamt aus, nahmen Proben und reinigten die Stellen. Das Ergebnis der Analyse steht aus.

Nun sei das Rätsel vermutlich gelöst, teilte die Polizei mit. Eine 23 Jahre alte Frau habe dem Veterinäramt vor einigen Tagen mitgeteilt, sie habe von den Häufchen gelesen. Diese könnten von ihr stammen: Ihre Katze sei entlaufen, und im Internet heiße es, man könne Katzenstreu verteilen, damit die Ausreißerin nach Hause findet. «Ein liebevoll gemeinter Wegweiser», kommentierte die Polizei, «und ungewollter Auslöser für große Besorgnis.»