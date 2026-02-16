Der Rosenmontag ist auch im Saarland der Höhepunkt des Straßenkarnevals. In vielen Städten gibt es Umzüge. Der Narren-Ruf heißt meist «Alleh hopp!»

Saarbrücken/Neunkirchen (dpa/lrs) – Am Rosenmontag feiern auch im Saarland Zehntausende Menschen bei Karnevalsumzügen. Alles gehe soweit ruhig und normal über die Bühne, sagten die Sprecher der Polizei in Saarbrücken-Burbach und in Neunkirchen. Dort finden die beiden größten Umzüge im Land statt.

Das Wetter sei eher durchwachsen: «Es ist bewölkt, vorher hat es ab und zu kleine Schauer gegeben», sagte der Polizeisprecher in Neunkirchen. «Wir feiern trotzdem!» Knapp 100.000 Zuschauer seien beim Zug gezählt worden. Zum Umzug in Saarbrücken-Burbach sind nach einer ersten Schätzung der Polizei rund 50.000 Menschen gekommen.

Unter Karnevalisten im Saarland ist der Ausruf «Alleh hopp!» weit verbreitet. Er kommt von dem französischen Begriff «Allez hop!», was «Los geht's!» bedeutet.