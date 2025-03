«Alleh hopp» – Saarländer feiern bei Karnevalsumzügen

Saarbrücken/Neunkirchen (dpa/lrs) – Am Rosenmontag haben auch im Saarland Zehntausende Menschen bei Karnevalsumzügen gefeiert. Alles sei soweit friedlich und fröhlich verlaufen, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Zum größten Umzug in Saarbrücken-Burbach waren demnach bei schönem Wetter mehr als 100.000 Besucher gekommen. Auch in Neunkirchen seien rund 100.000 Menschen gezählt worden.

Unter Karnevalisten im Saarland ist der Ausruf «Alleh hopp!» weit verbreitet. Er kommt von dem französischen Begriff «Allez hop!», was «Los geht's!» bedeutet.

In Mainz waren zum Rosenmonatszug mehr als 600.000 Menschen gekommen. Gute Stimmung bei Sonnenschein gab es auch bei den Umzügen in Trier und Koblenz.