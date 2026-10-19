Erst soll der Mann eine Hausfassade beschädigt, dann in Supermarkt ein Handgemenge ausgelöst haben. Was bei einem Atemalkoholtest herauskam und welche Vorwürfe gegen den 33-Jährigen im Raum stehen.

Weilerbach (dpa/lrs) – Ein 33 Jahre alter Mann hat mit einer Handsäge in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern für Aufsehen gesorgt. Mit dem Werkzeug in der Hand soll er durch den Ort gelaufen, dabei den Verkehr gestört und später in einem Supermarkt Kunden und Mitarbeiter bedroht haben, teilte die Polizei mit.

Zeugen zufolge habe der Mann zunächst die Fassade eines Wohnhauses mit der Säge beschädigt. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten den 33-Jährige dann in einem Supermarkt angetroffen. An der Kasse geriet er nach Angaben der Polizei in ein Handgemenge mit Mitarbeitern und Kunden. Er soll diese beleidigt und bedroht haben.

Der Mann wurde laut Polizei vorübergehend festgenommen. Bei einem Atemalkoholtest sei ein Wert von 1,6 Promille festgestellt worden. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Beleidigung und der Bedrohung verantworten, so die Polizei.