Alkoholisierter Fahrer steuert Lkw in Polizeistation

Ein Lastwagenfahrer prallt an einem deutsch-französischen Grenzübergang mit seinem Fahrzeug gegen einen mit zwei Polizisten besetzten Container. Die drei Männer werden leicht verletzt.

Scheibenhardt (dpa/lrs) - Ein alkoholisierter Fahrer hat seinen Lastwagen an einem deutsch-französischen Grenzübergang in der Südpfalz in eine Polizeistation der Bundespolizei gelenkt. Dabei sind der Fahrer und zwei Polizisten leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

An der aus mehreren Containern bestehenden Station und ihrer Ausrüstung an der B9 bei Scheibenhardt (Landkreis Germersheim) entstand ein geschätzter Sachschaden von 400.000 Euro. Die zwei verletzten Polizisten der Bundespolizei hätten sich in einem der Container befunden.

Test ergab mehr als 1,8 Promille

Der Sattelzug mit beladenem Auflieger beschädigte unter anderem drei Bürocontainer, zwei Dienstfahrzeuge, Betonpoller, Lichtmasten, Verkehrslenkungstafeln und Warnbaken. Ein freiwilliger Alkoholtest des Lkw-Fahrers habe einen Wert von mehr als 1,8 Promille ergeben. Eine Blutentnahme sei angeordnet und der Führerschein des Mannes einbehalten worden.

Die drei Verletzten seien vor Ort und im Krankenhaus medizinisch versorgt worden. Die B9 war aus Richtung Frankreich aufgrund von Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Verkehrsfreigabe am Dienstag

Die Polizei rechnet damit, dass der Verkehr an diesem Dienstag wieder gänzlich freigegeben werden könne. Die Kontrollstelle soll den Angaben zufolge komplett vom Technischen Hilfswerk (THW) abgebaut werden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag um 23.43 Uhr.