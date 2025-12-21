Alkoholisierte Autofahrerin flieht vor Polizeikontrolle

Eine 34-Jährige entzieht sich in der Nacht einer Kontrolle, wird dann aber gestoppt. Nach Angaben der Polizei hatte sie gleich mehrere Gründe, weshalb sie die Flucht ergriff.

Frankenthal (dpa/lrs) – Eine alkoholisierte Autofahrerin hat sich in Frankenthal einer Verkehrskontrolle entzogen – ist dann aber gestoppt worden. Die Beamten wollten das Fahrzeug gegen Mitternacht anhalten, wie die Polizei mitteilt. Die 34-Jährige stoppte jedoch nicht, bis sie wegen parkender Autos in der Innenstadt nicht weiter kam.

Sie habe stark nach Alkohol gerochen, heißt es in der Mitteilung. Sie besaß demnach auch keine gültige Fahrerlaubnis. An ihrem Auto stellten die Beamten zudem einen frischen Unfallschaden an der linken Seite fest.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.